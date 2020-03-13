В Уфе в 2020 году отремонтируют более 20 километров дорог

Основные работы по ремонту дорог начнутся в мае, когда установится теплая погода, и завершатся в октябре. Новое покрытие спроектировано по технологии Superpave и, как ожидается, прослужит дольше обычного.

Сейчас в рамках проекта еще ведутся работы, начатые в 2019-м году – это строительство нового моста через реку Белую, реконструкция улиц Комсомольской и 8 Марта, капитальный ремонт улицы Мустая Карима.

Всего в этом году в Уфе планируют отремонтировать 22 участка протяженностью более 20 километров. Среди них – улицы Академика Королева, Ветошникова, Красина, Левитана, Мажита Гафури, Новоженова и Нехаева, а также часть дороги Уфа-Нагаево.