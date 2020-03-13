На одной из улиц Уфы закроют движение транспорта

Движение транспорта по четырем полосам Комсомольской перекроют на участке от улицы города Галле до улицы Бессонова. Ограничение будет действовать с 24.00 часов 14 марта до 24.00 часов 15 марта.

Этот участок регулярно перекрывается в связи с реконструкцией Комсомольской. Ремонтные работы на проезжей части закончатся только к началу июля, а весь проект обновления улицы будет завершен в 2021 году.

Ранее мы писали о том, что движение по Комсомольской будет частично ограничено с 21.00 21 марта до 24.00 22 марта из-за ремонта кабельно-воздушной линии.