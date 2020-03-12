Первый заместитель мэра Уфы Салават Хусаинов рассказал о том, когда начнется замена асфальта в Кировском и Демском районах.
В Уфе перекроют движение транспорта по двум улицам
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eastdevonnews.co.uk
Дорожное покрытие на улицах Пугачева и Дагестанская пришло в негодность, и в мэрии планируют его обновление, но для этого необходимо, чтобы установилась теплая погода.
Работы начнутся, когда среднесуточная температура зафиксируется на отметке от пяти градусов тепла и выше в течение нескольких дней. На время работ движение по этим участкам будет перекрыто полностью или частично.
В качестве временной меры проводится ямочный ремонт и отводится талая вода с проезжей части, чтобы замедлить разрушение дороги. На сайте Администрации Уфы работает интерактивная карта, по которой можно узнать о том, как протекает процесс ямочного ремонта, и сообщить о новых ямах, а также скоро появится обновленная версия мобильного приложения.
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