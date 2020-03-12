Советская площадь в Уфе превратится в городское культурное пространство

На площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову, а перед ним – свето-музыкальный «сухой» фонтан. Также планируют проложить небольшие скверы, в которых высадят новые деревья.

Улица Советская будет пешеходной, ее замостят натуральным камнем, заменят освещение и отремонтируют фасады зданий. Благоустройство охватит и ближайшие скверы (перед музыкальной школой №1 и перед БГПУ): в них обновят скамейки, урны и фонари.

Решать проблему нехватки парковочных мест в этом районе мэрия предлагает тремя способами: открытием платных парковок в центре, строительством многоуровневых крытых паркингов и развитием общественного транспорта, чтобы люди пересаживались с личных автомобилей на автобусы. Работы начнутся уже в этом году, а в 2021 их планируют завершить.