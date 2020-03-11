В Уфе изменится облик этнопарка «Ватан»

«Перспектива» – это всероссийский фестиваль молодых архитекторов и градостроителей, основная его часть пройдет в «Арт-Квадрате».

На мероприятии будут мастер-классы, дискуссии и выступления спикеров, а также ярмарка вакансий для молодых архитекторов. Главным событием станет подведение итогов конкурса на лучший проект этнопарка «Ватан». Всего подано 110 заявок, лучшие работы будут показаны на фестивале, победителей объявят 28 марта.

В 2018 году «Ватан» вошел в десятку лучших этнопарков России по версии аналитического агентства «ТурСтат». Рейтинг составлялся исходя из популярности и предложений для туристов.