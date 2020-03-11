Чиновников Уфы привлекут к ответственности за гололед и лужи во дворах

Сегодня главам районных администраций Уфы придется представить в мэрию объяснительные касательно ситуации во дворах. Все они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Такое решение мэрия приняла из-за крайне тяжелой ситуации во дворах города, которые превращаются то в катки, то в бассейны. Главы районных администраций должны были перераспределить и направить спецтехнику на уборку, но сейчас на 3,8 тысячи уфимских домов приходится всего четыре единицы техники.

Согласно текущему прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни в республике ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем – от двух до семи градусов тепла, поэтому утром во всех дворах будет гололед, который днем превратится в глубокие лужи. 13 марта ожидается дождь.