Главам администраций районов поручено навести порядок во дворах города. Контролировать уборку будут путем обходов, первый массовый рейд состоится 13 марта.
Чиновников Уфы привлекут к ответственности за гололед и лужи во дворах
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goldvoice.club/@boddhisattva
Сегодня главам районных администраций Уфы придется представить в мэрию объяснительные касательно ситуации во дворах. Все они будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Такое решение мэрия приняла из-за крайне тяжелой ситуации во дворах города, которые превращаются то в катки, то в бассейны. Главы районных администраций должны были перераспределить и направить спецтехнику на уборку, но сейчас на 3,8 тысячи уфимских домов приходится всего четыре единицы техники.
Согласно текущему прогнозу Башгидромета, в ближайшие дни в республике ночью температура будет опускаться ниже нуля, днем – от двух до семи градусов тепла, поэтому утром во всех дворах будет гололед, который днем превратится в глубокие лужи. 13 марта ожидается дождь.
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