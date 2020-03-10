Уфу в этом году ждут подтопления

Такой прогноз на совещании озвучила глава Башгидромета. Ожидается подтопление низин в Стерлитамаке, Уфе и Бирске, а также в поймах степных и горных рек.

Максимальные уровни воды этой весной: река Белая в Уфе – 730-830 сантиметров, река Уфа в Шакше – 770-870 сантиметров, река Белая в районе Стерлитамака – 440-540 сантиметров, река Белая в Бирске – 720-820 сантиметров.

Также отмечают, что из-за рекордно теплой зимы реки в этом году вскроются значительно раньше, чем обычно. Сейчас в Уфе проводятся обходы домов, расположенных в зонах риска подтопления.