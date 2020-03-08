В инфекционной больнице в Уфе построят еще один корпус из-за коронавируса

Инфекционную больницу с рабочей поездкой посетил первый заместитель Премьер-министра Андрей Назаров, он заявил о необходимости постройки дополнительного корпуса и пообещал, что все недостающее оборудование будет поставлено в ближайшее время.

«В мире ситуация с коронавирусом развивается по наихудшему сценарию – заболевание охватывает страны, еще недавно не имевшие инфицированных», – отметил Назаров.

В Башкортостане еще не было обнаружено ни одного зараженного коронавирусной инфекцией. Сейчас в больницах республики медиков обучают противодействовать заражению, а недавно оперативный штаб принял решение создать 100-тысячный резервный запас защитных масок.