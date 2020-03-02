Башкортостан очистят от незаконных баннеров

Сейчас в Башкортостане порядка двух тысяч незаконных рекламных конструкций, они приносят доход, который никак не учитывается и не поступает в бюджет.

Для борьбы с незаконными баннерами планируют подключить Правительство, МинЖКХ и Гостранс, вместе они утвердят схему размещения рекламы, порядок проведения конкурсов и установления тарифов, а также демонтируют незарегистрированные конструкции вдоль дорог на улицах.

Также был поднят вопрос социальной рекламы: по мнению руководителя Агентства по печати и СМИ Башкортостана Бориса Мелкоедова, ее эффективность снижается из-за отсутствия единого стиля и типовых схем размещения в городах.