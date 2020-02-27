Приложение «Дорожный эксперт», через которое можно сообщать о проблемных участках, сейчас дорабатывают. С его помощью можно будет пожаловаться на ямы во дворах и на дорогах.
К весне в Башкортостане доработают приложение для фиксации ям
-
wjbq.com
Мобильное приложение было запущено в апреле прошлого года. С его помощью можно отправить фотографию и местоположение ямы в Госкомтранс и получить отчет о решении проблемы.
Министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин сообщил о том, что приложение «Дорожный эксперт» будет обновлено в начале марта. Сейчас в Google Play множество негативных отзывов о работе программы – зависания, сбои и различные недочеты.
Недавно Гостранс отчитался о том, что в Уфе каждый день укладывают 3-5 тонн асфальта. Ранее ямочный ремонт назвали временной мерой: полноценное обновление дорог начнется, когда установится температура выше десяти градусов.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.