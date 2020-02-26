В городе ограничат движение по двум полосам дороги протяженностью более 600 метров. Для транспорта этот участок откроется только в конце лета.
В Уфе временно перекроют движение транспорта по одной из улиц
В связи с реконструкцией будет закрыта проезжая часть по двум полосам движения на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Владивостокская по четной стороне.
Вдоль всей улицы 8 марта установят ливневую канализацию, участок дороги будет закрыт с 00.00 часов 27 февраля до 24.00 часов 27 августа текущего года.
Реконструкцию улиц 8 Марта и Комсомольской в Уфе анонсировали в прошлом году. Помимо обустройства ливневок, в планах также снос ветхих строений, проведение электросетей и линий связи, обновление газонов, дорог и тротуаров. Работы завершатся в ноябре 2021 года.
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