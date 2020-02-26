В Уфе временно перекроют движение транспорта по одной из улиц

В связи с реконструкцией будет закрыта проезжая часть по двум полосам движения на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Владивостокская по четной стороне.

Вдоль всей улицы 8 марта установят ливневую канализацию, участок дороги будет закрыт с 00.00 часов 27 февраля до 24.00 часов 27 августа текущего года.

Реконструкцию улиц 8 Марта и Комсомольской в Уфе анонсировали в прошлом году. Помимо обустройства ливневок, в планах также снос ветхих строений, проведение электросетей и линий связи, обновление газонов, дорог и тротуаров. Работы завершатся в ноябре 2021 года.