Радий Хабиров утвердил прогноз по бюджету до 2036 года. В постановлении указано, сколько будут зарабатывать жители республики через 16 лет.
Когда в Башкортостане будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей в месяц?
По прогнозу правительства, в 2036 году жители Башкортостана будут получать в среднем 116 тысяч рублей в месяц. Сейчас месячная зарплата по республике составляет в среднем 35 794 рубля.
Средняя зарплата по России в 2019-2020 годах – около 36 тысяч рублей, лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ (70 620 рублей), Москва (66 880 рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (61 930 рублей).
В этом году в Башкортостане минимальный размер зарплаты вырос до 13 950 рублей, на 6,6% увеличились пенсии (в среднем - на тысячу рублей). Чтобы к 2036 году средняя зарплата по республике превысила 116 тысяч рублей, она должна увеличиваться на три тысячи ежегодно.
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