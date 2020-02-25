В подъездах многоквартирных домов поставят пластиковые окна, заменят светильники и в некоторых установят пандусы. Работы начнутся в два этапа: 24 марта и 30 апреля.
В 2020 году в Башкортостане отремонтируют более трех тысяч подъездов
Всего в этом году планируют отремонтировать 3 382 подъезда по всему Башкортостану. Жители могут направить в Администрацию обращение и протокол собрания для попадания в список.
Программа «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах» стартовала в республике в прошлом году и продлится до 2024 года, за это время хотят привести в порядок около 26 тысяч подъездов.
В прошлом году в рамках этой программы отремонтировали 3 697 подъездов, в 303 не успели завершить работы в срок, сейчас еще продолжается ремонт в двух уфимских домах из прошлогоднего списка.
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