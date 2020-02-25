В 2020 году в Башкортостане отремонтируют более трех тысяч подъездов

Всего в этом году планируют отремонтировать 3 382 подъезда по всему Башкортостану. Жители могут направить в Администрацию обращение и протокол собрания для попадания в список.

Программа «Комплексный ремонт подъездов в многоквартирных домах» стартовала в республике в прошлом году и продлится до 2024 года, за это время хотят привести в порядок около 26 тысяч подъездов.

В прошлом году в рамках этой программы отремонтировали 3 697 подъездов, в 303 не успели завершить работы в срок, сейчас еще продолжается ремонт в двух уфимских домах из прошлогоднего списка.