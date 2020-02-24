Где в Уфе будут отмечать Масленицу?

В Уфе масленичные гуляния пройдут во всех районах. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

29 февраля в Кировском районе мероприятия состоятся во дворе на ул. Испытателей, 21 в 11.00 и поселке Аэропорте в 15.00.

В Демском районе проводы зимы отметят в парке культуры и отдыха. Гуляния начнутся в 12.00.

В Октябрьском районе праздник пройдет в 12.00 в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и Нагаевском доме культуры.

В Ленинском районе — в 12.00 на стадионе «Нижегородец» и в сквере «Волна», а Калининском районе — в 13.00 на площади перед домом культуры «Моторостроитель».

1 марта в Советском районе Масленицу отметят в 12.00 в парке им. Ивана Якутова. В это же время праздник начнется и в Орджоникидзевском районе на площади им. Серго Орджоникидзе.

В Кировском районе гуляния пройдут в трех местах: в 12.00 на площади перед Искинским домом культуры, в 13.00 в торгово-развлекательном комплексе «Ультра» и в 15.00 на территории пляжа «Солнечный».