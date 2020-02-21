135 «умных» остановок установили на улицах Уфы

Сейчас работают 73 из 135 «умных» остановок, и в мэрии отмечают, что система еще не настроена, поэтому возможны технические сбои.

Смарт-павильоны оборудованы видеокамерами, информационными табло с расписанием автобусов, часами и данными о погоде, а также кнопкой вызова полиции. На остановках можно подключиться к бесплатному Wi-Fi и зарядить гаджет. Стоимость одного павильона – 850 тысяч рублей.

После настройки их подключат к информационной системе «Безопасный город», разработанной УВД Уфы для обеспечения порядка в городе. В ближайшее время эта система пополнится и новыми камерами слежения с функцией распознавания лиц и высоким качеством изображения. Такие камеры сейчас стоят на улицах Ленина и Революционной, а также в Инорсе, и скоро появятся в Сипайлово и местах проведения массовых мероприятий.