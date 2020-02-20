Стало известно, когда в Уфе не будут продавать алкоголь

Министерство образования РБ назначило даты проведения итоговых торжественных линеек в Уфе: 20 мая (у 9 классов) и 23 мая (у 11 классов).

В эти дни алкогольная продукция в розничных магазинах продаваться не будет. Это правило не распространяется на бары, клубы и прочие заведения с доступом от 18 лет: они будут работать в обычном режиме.

По Закону Башкортостана от 2007 года запрещается продажа алкоголя в день проведения праздника «Сабантуй», в День молодежи (27 июня), в День знаний (первого сентября), в дни «Последних звонков» и третьего января.