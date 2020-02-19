Из-за недовольства жителей тарифами ЖКХ в Государственном Собрании РБ решили заняться вопросом подсчета квартплаты. Для этого создали специальную рабочую группу.
В Башкортостане возьмут под контроль начисление платы за ЖКХ
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Фото: Юлия Пыхалова
После недавнего стандартного перерасчета платы коммунальные организации выставили невероятные счета за отопление жителям многих регионов республики, в том числе уфимцам.
В составе комиссии – представители Общественной палаты РБ, администрации Уфы, предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Она будет контролировать процесс начисления квартплаты и предупреждать ситуации, когда людям необоснованно предъявляют задолженности.
Ранее депутаты предложили штрафовать поставщиков тепла, электричества, газа, холодной и горячей воды при неправильном начислении платы за коммунальные услуги. Если поправки утвердят, штрафы для руководителей составят от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.
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