В Башкортостане возьмут под контроль начисление платы за ЖКХ

После недавнего стандартного перерасчета платы коммунальные организации выставили невероятные счета за отопление жителям многих регионов республики, в том числе уфимцам.

В составе комиссии – представители Общественной палаты РБ, администрации Уфы, предприятий ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Она будет контролировать процесс начисления квартплаты и предупреждать ситуации, когда людям необоснованно предъявляют задолженности.

Ранее депутаты предложили штрафовать поставщиков тепла, электричества, газа, холодной и горячей воды при неправильном начислении платы за коммунальные услуги. Если поправки утвердят, штрафы для руководителей составят от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.