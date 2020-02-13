На улицах Уфы появятся новые троллейбусы

В прошлом году был представлен проект современного городского электротранспорта, который в скором времени вытеснит привычные нам троллейбусы старого образца.

Этот транспорт отличается увеличенным запасом хода и повышенной комфортностью. Для обновления парка проведут модернизацию завода, создадут порядка 200 рабочих мест, что позволит выпускать новые трамваи и до 100 троллейбусов в год.

Ранее в администрации представили генплан города до 2040 года, согласно которому значительная роль в транспортном обеспечении Уфы отведена трамваю.