В Башкортостане выбрали эмблему Года эстетики населенных пунктов

Подготовка к Году эстетики населенных пунктов РБ началась с общественного обсуждения эмблемы и планирования основных мероприятий.

Для улучшения внешнего вида республики обещают отремонтировать более трех тысяч квадратных километров газонов и увеличить их площадь в несколько раз, решить проблемы освещения улиц и привести заборы к единому стилю. Также запланированы "Дни чистоты" и субботники.

К 9 мая муниципалитеты очистят улицы от снега, мусора и поваленных деревьев, подготовят технику и материалы.