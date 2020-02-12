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В Башкортостане выбрали эмблему Года эстетики населенных пунктов

Почти 3,5 тысячи человек приняли участие в выборе одного из десяти вариантов символа республики на 2020-й год. Голосование завершилось 2 февраля.

  • house.bashkortostan.ru

Подготовка к Году эстетики населенных пунктов РБ началась с общественного обсуждения эмблемы и планирования основных мероприятий.

Для улучшения внешнего вида республики обещают отремонтировать более трех тысяч квадратных километров газонов и увеличить их площадь в несколько раз, решить проблемы освещения улиц и привести заборы к единому стилю. Также запланированы "Дни чистоты" и субботники.

К 9 мая муниципалитеты очистят улицы от снега, мусора и поваленных деревьев, подготовят технику и материалы.

ufasobakaru,
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