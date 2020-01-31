В Уфе изменится движение нескольких маршрутов

Расписание поменяется с 5 февраля: публикуем полный список изменений.

Маршрут № 30к «Станция технического осмотра – Торговый комплекс "Центральный"» будет перевозить пассажиров до остановки «Торговый центр «Башкортостан» по маршруту: проспект Октября – улица 50 летия СССР – улица Менделеева, и автодороге «Затон – Дема» - улица Полковника Меликова - улица Летчиков. Раньше этот маршрут осуществлял перевозку пассажиров до остановки «Торговый комплекс «Центральный». Автобусы будут ездить с 6.00 до 21.50 с интервалом в 10-15 минут.

Также маршрут № 30 «Станция технического осмотра – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский» начнет двигаться по дороге «Затон – Дема» - улица Полковника Меликова - улица Летчиков».

Муниципальный маршрут № 51а «Уфа-АВТОВАЗ» – Трикотажная фабрика» будет осуществлять перевозку пассажиров в обратном направлении через остановку «Больница № 17» и по улицам: Александра Невского – Свободы – Вологодская.