В Уфе выбирают эмблему Года эстетики населенных пунктов

2020 год в республике Башкортостан объявлен Годом эстетики населенных пунктов. Почти вся подготовка закончена, но осталось выбрать эмблему, которая станет символом года. Макет вынесли на общественное обсуждение: сейчас проголосовало всего 1305 человек.

Преображение городов и сел республики в 2020 году начнется с субботников, «часов и дней чистоты», эвакуации брошенных автомобилей и очистки территорий от хлама и мусора. Площади газонов обещают увеличить в четыре-пять раз и особое внимание уделить тротуаров с доступной средой для маломобильных граждан. Ограждение заборами и заборчиками объектов благоустройства и центральных линий населенных пунктов должно быть приведено к единому стилю.

Проголосовать за понравившуюся эмблему можно по ссылке. Там же указана почта, на которую можно отправить свой вариант дизайна.