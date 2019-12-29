В Уфе построят центр с дельфинами

В сентябре стало известно, что частная компания собирается построить в городе океанариум с дельфинами. Это вызвало негативную реакцию некоторых горожан. По их словам, это выглядит, как игнорирование тенденций развития гуманного отношения к животным. На Change.org появилась петиция, под которой на данный момент поставили подписи больше 87 тысяч человек.

Кроме того, те, кто выступает против строительства океанариума, встретились с главой администрации Октябрьского района Сергеем Плотниковым. Горожане предложили альтернативу — построить в Уфе 3D-океанариум или спортивный объект.

15 ноября прошло публичное слушание по проекту строительства научного эко-центра образования и абилитации, где будут предлагать дельфинотерапию. По данным ТАСС, активисты узнали о мероприятии за день до начала, и оно было заявлено, как обсуждение строительства научного центра.

Во время слушания горожане заявили, что дельфинотерапия научно не доказана. Они также задались вопросом, почему в сентябре объект представлялся как четырехуровневый развлекательный центр с океанариумом и дельфинарием, а сейчас — как научный центр. Замглавы администрации города Алина Сулейманова ответила, что концепция была пересмотрена из-за мнений людей. «Цирк нам не нужен, мучить дельфинов мы не будем», — отметила Алина Сулейманова.

По данным ИА «Башинформ», Глава Республики Радий Хабиров раскритиковал организацию публичных обсуждений. По его словам, это удар по региону, потому что поднялся «шум и гам». Он предложил активистам встретиться с мэрией и прийти к компромиссу.

27 ноября снова прошли публичные слушания, после которых Олег Байдин заявил, что нет особого смысла разговаривать с людьми, потому что «был нормальный посыл: "Давайте поговорим"», а в ответ — нулевой конструктивный разговор. «Проект будет дальше реализовываться», — сказал Олег Байдин.