Как общественный транспорт в Уфе будет работать в новогоднюю ночь?

В новогоднюю ночь автобусы будут ездить во все районы города по маршрутам №30л, 31, 216, 221, 225, 248, 249, 252, 257к, 262к, 266, 269, 272, 277 и 285. Об этом сообщила Администрация города.

После салюта на площади им. Ленина начнут работать специальные рейсы: № 25, 211, 218, 221, 225, 269, 277 и 285. Они будут развозить горожан по тому же маршруту, но уже от остановки «Горсовет». Также каждые двадцать минут, начиная с 22.00 до 03.00, будет ездить «Новогодний маршрут» №290 от Уфимского ДОКа до комплекса «Пушкинский» и в обратном направлении.

Кроме того, в мэрии рассказали, что в новогоднюю ночь в Уфе проезд на электротранспорте будет бесплатным. Троллейбусы будут развозить от «Горсовета», а трамваи — от «Госцирка».

С 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.