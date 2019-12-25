В Уфе пройдет парад Дедов Морозов

На параде выступят духовный оркестр Дедов Морозов Городского дворца культуры и барабанщицы-снегурочки из группы «Держава». Шествие состоится 28 декабря в 12.00. Сбор будет перед Уфимским городским планетарием.

3 января в 15.00 состоится еще один парад — шествие Снегурочек. По словам председателя госкомитета Башкортостана по туризму Салавата Нафикова, в стране такой парад проводится впервые.

Ранее «Уфа.Собака.ru» сообщала, что в ноябре Главный Дед Мороз России начал ездить по городам страны. Волшебник из Великого Устюга посещал различные учреждения и дарил детям подарки.