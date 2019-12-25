Они пройдут по площади им. Ленина. Известно, что в параде примут участие все волшебники города.
В Уфе пройдет парад Дедов Морозов
-
culture.ru
На параде выступят духовный оркестр Дедов Морозов Городского дворца культуры и барабанщицы-снегурочки из группы «Держава». Шествие состоится 28 декабря в 12.00. Сбор будет перед Уфимским городским планетарием.
3 января в 15.00 состоится еще один парад — шествие Снегурочек. По словам председателя госкомитета Башкортостана по туризму Салавата Нафикова, в стране такой парад проводится впервые.
Ранее «Уфа.Собака.ru» сообщала, что в ноябре Главный Дед Мороз России начал ездить по городам страны. Волшебник из Великого Устюга посещал различные учреждения и дарил детям подарки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.