Учреждение будет включать несколько зон прогулок, детскую спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей. Также стало известно, что участок для строительства хосписа предоставят бесплатно.
Стало известно, где в Уфе построят хоспис
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vk.com/radiyhabirov
В городе хоспис построят за торговым центром «Мега». Площадь участка составит около 23 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ИА «Башинформ».
Ранее Радий Хабиров ответил на своей личной странице во «ВКонтакте» на критику строительства учреждения в Уфе. «Обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов», — считает Глава Республики. Также он добавил, что в Башкортостане «никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку».
Также в городе построят новый корпус роддома №3. Инвестором станет компания из Турции: партнеры выделят большую часть денег.
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