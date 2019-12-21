Стало известно, где в Уфе построят хоспис

В городе хоспис построят за торговым центром «Мега». Площадь участка составит около 23 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Ранее Радий Хабиров ответил на своей личной странице во «ВКонтакте» на критику строительства учреждения в Уфе. «Обращения о запрете выделения земли хоспису говорят и о невежестве их авторов», — считает Глава Республики. Также он добавил, что в Башкортостане «никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку».

Также в городе построят новый корпус роддома №3. Инвестором станет компания из Турции: партнеры выделят большую часть денег.