На площади у гостиницы «Тан» в Уфе состоится открытие катка

Открытие катка пройдет 21 декабря в 16.00 по адресу: ул. Рихарда Зорге, 65. В этот день вход со своими коньками будет бесплатный, а на прокат будет действовать скидка 50%.

Профессиональные фигуристы покажут мастер-классы, а после состоятся их выступления. Также будет представление от театра в гриме De Bufo, различные конкурсы с призами и фотосессия.

После официального открытия каток будет работать по будням с 13.00 до 23.00, по выходным — с 11.00 до 23.00. Цена билета со своими коньками — 200 рублей, прокат обойдется в 250 рублей. В обоих случаях время катания не ограничено: кататься можно сколько угодно.

Для школьников и студентов со своими коньками билет будет стоить 100 рублей, а прокат — 200 рублей. Для этого надо предъявить соответствующий документ. Кроме того, есть два семейных тарифа: «Мама, папа и ребенок» обойдется в 600 рублей, а «Мама, папа и два ребенка» — в 700 рублей. Вход для детей до шести лет бесплатный.