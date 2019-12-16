Партнеры выделят на строительство большую часть денег. Здание построят всего за три года.
Инвесторы из Турции помогут построить новый корпус роддома №3 в Уфе
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ufa.rbc.ru
Компания из Турции будет управляющей пять лет. Когда прекратится срок действия договора, Башкортостан сохранит право собственности на этот корпус. Об этом сообщило информагентство «РБК».
Первый вице-премьер правительства Андрей Назаров считает, что соглашение является сбалансированным и позволяет рассчитывать на достаточно быстрый положительный результат.
Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что в городе перенесут гинекологическое отделения из ГКБ №13 в больницу №8. В научном и лечебном центре есть роддом и кафедра гинекологии, где работают профессора и доценты. «Тут оказывают квалифицированную медицинскую помощь даже в сложных случаях. А теперь здесь мест станет больше», — прокомментировал Глава Республики Радий Хабиров.
В ГКБ №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Сегодня в Уфе такого профиля коек не хватает.
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