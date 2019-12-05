На стенах домов Уфы появятся граффити, посвященные творчеству Мустая Карима

Стены домов и дворы в городе планируют украсить портером народного поэта Башкортостана, рисунками по произведениям Мустая Карима, а также цитатами и интересными фактами из жизни драматурга. Кроме того, в Уфе может появиться литературная скамейка или информационный стенд с QR-кодами.

Также в планах — изобразить рисунки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Идею поддержал депутат Госсобрания — Курултая республики Рустем Ахмадинуров. По данным портала «Культурный мир Башкортостана», он порекомендовал создать рабочую группу при Молодежной общественной палате для реализации проекта.

Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что в городе появилось первое географфити. Художник Олег Кайбышев нарисовал на стене Горзеленхоза филина, который занесен в Красную книгу.