Эту идею предложила участник конкурса «Лидеры России» и завбиблиотекой Башкирского института физкультуры Екатерина Плахутина.
На стенах домов Уфы появятся граффити, посвященные творчеству Мустая Карима
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kulturarb.ru
Стены домов и дворы в городе планируют украсить портером народного поэта Башкортостана, рисунками по произведениям Мустая Карима, а также цитатами и интересными фактами из жизни драматурга. Кроме того, в Уфе может появиться литературная скамейка или информационный стенд с QR-кодами.
Также в планах — изобразить рисунки, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Идею поддержал депутат Госсобрания — Курултая республики Рустем Ахмадинуров. По данным портала «Культурный мир Башкортостана», он порекомендовал создать рабочую группу при Молодежной общественной палате для реализации проекта.
Ранее «Уфа.Собака.ru» писала, что в городе появилось первое географфити. Художник Олег Кайбышев нарисовал на стене Горзеленхоза филина, который занесен в Красную книгу.
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