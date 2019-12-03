Художник Олег Кайбышев нарисовал на стене Горзеленхоза филина, который занесен в Красную книгу Башкортостана.
В Уфе появилось первое географфити
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rgo.ru
Географфити является проектом Русского географического общества. С 2016 года в разных городах страны появляются портреты ученых и путешественников, а также рисунки растений и животных, занесенных в Красную книгу. Авторы надеются, что это поможет привлечь внимание к проблеме вымирания редких видов, причиной которой являются браконьерство, урбанизация и загрязнение окружающей среды.
Уфа не стала исключением. Так, в сквере имени Ленина на стене здания Горзеленхоза Олег Кайбышев нарисовал филина — редкого и исчезающего представителя животного мира республики.
В июне «Уфа.Собака.ru» писала, что Октябрьском районе города появится граффити с Рихардом Зорге. На рисунке герой СССР будет изображен на фоне горы Фудзиямы в закатных сумерках, сидя на мотоцикле.
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