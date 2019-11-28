Теперь он ездит до микрорайона Нижегородка. На сайте Администрации города написано, что это делается для улучшения качества транспортного обслуживания.
В Уфе маршрут №74 изменил схему движения
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ufacity.info
Автобус №47 перевозит пассажиров по улицам Большая Шерстомойная, Силикатная, Рабочая, Деревенская Переправа, Саляма, Рижская, Астраханская, Благоварская, Карьерная, Нехаева, Выгонная, Вагонная.
Тем временем, в Уфе недавно отменили популярные маршруты №284 и 280 из Михайловки и Суровки в центр города. Как оказалось, их нет в реестре, и все это время люди пользовались нелегальным транспортом.
Еще одна новость: Уфа вошла в десятку ежегодного рейтинга городов России по качеству жизни, расположившись на девятом месте. В категории, где оценивали ремонт дорог и общественный транспорт, Уфа находится на двадцать пятой строчке.
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