В Уфе маршрут №74 изменил схему движения

Автобус №47 перевозит пассажиров по улицам Большая Шерстомойная, Силикатная, Рабочая, Деревенская Переправа, Саляма, Рижская, Астраханская, Благоварская, Карьерная, Нехаева, Выгонная, Вагонная.

Тем временем, в Уфе недавно отменили популярные маршруты №284 и 280 из Михайловки и Суровки в центр города. Как оказалось, их нет в реестре, и все это время люди пользовались нелегальным транспортом.

Еще одна новость: Уфа вошла в десятку ежегодного рейтинга городов России по качеству жизни, расположившись на девятом месте. В категории, где оценивали ремонт дорог и общественный транспорт, Уфа находится на двадцать пятой строчке.