Уфа вошла в десятку ежегодного рейтинга городов России по качеству жизни

В общем рейтинге городов Уфа занимает девятое место. В категориях «Культура и образование» и «Медицинское обслуживание населения» город находится на тринадцатой строчке, а на шестнадцатой — в сферах, где оценивали состояние жилого фонда, работу ЖКХ, благоустройство и качество жизни. Уфа также вошла в топ-30 категорий «Работа местной власти» (там она находится на 20-ом месте) и «Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции» (25-е место).

За этот год в городе произошло многое. Например, в Демском районе открылась полилингвальная школа «Смарт», которая отвечает самым современным требованиям － компьютерные классы, кабинеты для изучения иностранных языков, библиотека с читальным залом и медиатекой, телестудия, издательский центр, дизайнерская студия.

Во всех автобусах «Башавтотранса» ввели «счастливый час». Теперь по карте «Алга» можно ездить по Уфе с пересадками по одному билету в течение часа. Предприятие также получило сорок семь новых автобусов, из них на дороги города вышли сорок четыре. Они ездят по 51, 69, 74 и 110 маршрутам.

Кроме того, к 2023 году появится «Восточный выезд» из Уфы. На строительство тоннеля, двухкилометрового моста, эстакады с двумя большими развязками потратят 33,5 млрд рублей, из них более 20 млрд — федеральные средства.

В городе построят хоспис. Учреждение будет включать несколько зон прогулок, детскую спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей. В ГКБ №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Радий Хабиров считает, что в Уфе «это очень важное и нужное направление». Глава Республики привел в пример опыт других стран, где пациенты живут полноценной жизнью — ходят в театр, путешествуют и прыгают с парашютом. По его словам, так же будет и в Башкортостане.

Сам Радий Хабиров вошел в этом году в «Национальный рейтинг губернаторов». Глава Башкортостана попал в первую группу топа, расположившись на четырнадцатом месте.