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Уфа вошла в десятку ежегодного рейтинга городов России по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве России провел анализ семидесяти восьми городов, учитывая мнение горожан. Люди оценивали работу властей, качество медобслуживания, образования, культуры, состояние дорог и общественного транспорта. В каждом населенном пункте опросили не менее шестисот человек.

  • vk.com/ufa

В общем рейтинге городов Уфа занимает девятое место. В категориях «Культура и образование» и «Медицинское обслуживание населения» город находится на тринадцатой строчке, а на шестнадцатой — в сферах, где оценивали состояние жилого фонда, работу ЖКХ, благоустройство и качество жизни. Уфа также вошла в топ-30 категорий «Работа местной власти» (там она находится на 20-ом месте) и «Работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции» (25-е место).

За этот год в городе произошло многое. Например, в Демском районе открылась полилингвальная школа «Смарт», которая отвечает самым современным требованиям － компьютерные классы, кабинеты для изучения иностранных языков, библиотека с читальным залом и медиатекой, телестудия, издательский центр, дизайнерская студия.

Во всех автобусах «Башавтотранса» ввели «счастливый час». Теперь по карте «Алга» можно ездить по Уфе с пересадками по одному билету в течение часа. Предприятие также получило сорок семь новых автобусов, из них на дороги города вышли сорок четыре. Они ездят по 51, 69, 74 и 110 маршрутам.

Кроме того, к 2023 году появится «Восточный выезд» из Уфы. На строительство тоннеля, двухкилометрового моста, эстакады с двумя большими развязками потратят 33,5 млрд рублей, из них более 20 млрд — федеральные средства.

В городе построят хоспис. Учреждение будет включать несколько зон прогулок, детскую спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей. В ГКБ №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Радий Хабиров считает, что в Уфе «это очень важное и нужное направление». Глава Республики привел в пример опыт других стран, где пациенты живут полноценной жизнью — ходят в театр, путешествуют и прыгают с парашютом. По его словам, так же будет и в Башкортостане.

Сам Радий Хабиров вошел в этом году в «Национальный рейтинг губернаторов». Глава Башкортостана попал в первую группу топа, расположившись на четырнадцатом месте.

 

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