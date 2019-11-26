В Уфе отменили два популярных маршрута из пригорода в центр

Как оказалось, этих маршрутов нет в реестре. Все это время люди пользовались нелегальным транспортом. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Госкомтранс предлагает альтернативу — маршрут №107, по которому со вчерашнего дня стали ездить двенадцать автобусов большого и среднего класса вместо одного. Они будут обслуживать пассажиров по новому расписанию: из Суровки — с 06.00 до 22.59, с остановки «ТК "Центральный"» — с 05:50 до 22:15. В час пик интервал движения будет 10 минут, а в остальное время — 15 минут.