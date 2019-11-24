В одном из диспансеров Уфы появилось новое оборудование

У нового оборудования есть BIS-мониторы, с помощью которых в режиме реального времени можно обрабатывать данные электроэнцефалограмм, рассчитывать глубину погружения в наркоз и степень снижения функции головного мозга. Аппарат также позволяет менять настройки вентиляции. Об этом сообщил Минздрав Башкортостана.

В ГКБ №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Сегодня в городе такого профиля коек не хватает. Глава региона Радий Хабиров написал в соцсетях, что в городе «это очень важное и нужное направление».

В Уфе построят хоспис, который будет включать детское и взрослое отделения, несколько зон прогулок, спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей.