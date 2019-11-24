Республиканский онкологический диспансер приобрел наркозно-дыхательный аппарат с различными режимами искусственной вентиляции легких по нацпроекту «Здравоохранение».
В одном из диспансеров Уфы появилось новое оборудование
-
vk.com/public172931669
У нового оборудования есть BIS-мониторы, с помощью которых в режиме реального времени можно обрабатывать данные электроэнцефалограмм, рассчитывать глубину погружения в наркоз и степень снижения функции головного мозга. Аппарат также позволяет менять настройки вентиляции. Об этом сообщил Минздрав Башкортостана.
В ГКБ №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Сегодня в городе такого профиля коек не хватает. Глава региона Радий Хабиров написал в соцсетях, что в городе «это очень важное и нужное направление».
В Уфе построят хоспис, который будет включать детское и взрослое отделения, несколько зон прогулок, спортивно-игровую площадку, парковку для сотрудников и гостей.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в городе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.