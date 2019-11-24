Новогоднюю елку установят в понедельник. Сейчас рабочие готовят основание для дерева.
Впервые за долгое время на Советской площади в Уфе появится ледовый городок
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ufacity.info
На Советской площади будет натуральная елка, которую привезут из Благовещенского района. Ее высота составляет 27-28 метров.
По данным пресс-службы Администрации города, здесь давно не было ледового городка. Но в этом году было принято решение, что главные елки установят в трех местах — на площади имени Ленина, около Конгресс-холла и на Советской площади.
В Башкортостане за лучший новогодний городок дадут полмиллиона рублей. Конкурс делится на две категории — «город» и «село». За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 150 тысяч.
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