Впервые за долгое время на Советской площади в Уфе появится ледовый городок

На Советской площади будет натуральная елка, которую привезут из Благовещенского района. Ее высота составляет 27-28 метров.

По данным пресс-службы Администрации города, здесь давно не было ледового городка. Но в этом году было принято решение, что главные елки установят в трех местах — на площади имени Ленина, около Конгресс-холла и на Советской площади.

В Башкортостане за лучший новогодний городок дадут полмиллиона рублей. Конкурс делится на две категории — «город» и «село». За первое место дадут 500 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 150 тысяч.