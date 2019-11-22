Радий Хабиров прокомментировал закрытие гинекологического отделения в одной из крупнейших больниц Уфы

В больнице №8 — полноценном научном и лечебном центре акушерства и гинекологии на севере города — есть роддом и кафедра гинекологии, где работают профессора и доценты. «Тут оказывают квалифицированную медицинскую помощь даже в сложных случаях. А теперь здесь мест станет больше», — сообщил руководитель республики. Также Радий Хабиров добавил, что сотрудники гинекологии ГКБ №13 будут работать в ГКБ №8.

В больнице №13 откроют отделение паллиативной помощи онкобольным. Сегодня в городе такого профиля коек не хватает. Глава региона считает, что в Уфе «это очень важное и нужное направление». Он привел в пример опыт других стран, где пациенты живут полноценной жизнью — ходят в театр, путешествуют и прыгают с парашютом. По словам Радия Хабирова, так же будет и в Башкортостане.

Ранее Глава Республики ответил на своей личной странице во «ВКонтакте» на критику строительства хосписа в Уфе. Он написал, что в Башкортостане «никогда не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по национальному, ни по любому другому признаку». Прежде всего учреждение создается для тех, кто находится рядом с неизлечимо больными, — их семей и родственников.