О каких покупках в «Черную пятницу» жалеют люди из Уфы?

«Райффайзенбанк» выяснил, на что и сколько тратят, и о каких покупках потом жалеют уфимцы.

Так, из тех, кто участвует в «Черной пятнице», 56% не составляют список покупок. Некоторые признались, что легко отказались бы от половины вещей — повторной техники (пылесос, холодильник, мультиварка), одежды меньшего размера, секс-игрушек, рог Малефисенты, чеснокодавок, ласт, самовара, пижам для котов, массажера для пяток. К спонтанным тратам больше склонны женщины — 91%.

В этот день не все совершают шоппинг в торговых центрах. 50% покупают вещи в интернет-магазинах. В среднем люди готовы потратить более 14 тысяч рублей.