В городе 58% покупателей принимают участие в распродажах, а остальные считают, что в «Черную пятницу» нельзя сэкономить, или у них нет на это времени.
О каких покупках в «Черную пятницу» жалеют люди из Уфы?
«Райффайзенбанк» выяснил, на что и сколько тратят, и о каких покупках потом жалеют уфимцы.
Так, из тех, кто участвует в «Черной пятнице», 56% не составляют список покупок. Некоторые признались, что легко отказались бы от половины вещей — повторной техники (пылесос, холодильник, мультиварка), одежды меньшего размера, секс-игрушек, рог Малефисенты, чеснокодавок, ласт, самовара, пижам для котов, массажера для пяток. К спонтанным тратам больше склонны женщины — 91%.
В этот день не все совершают шоппинг в торговых центрах. 50% покупают вещи в интернет-магазинах. В среднем люди готовы потратить более 14 тысяч рублей.
Подписывайтесь на сообщество «Уфа.Собака.ru» во «ВКонтакте» и узнавайте обо всем самом интересном, что происходит в городе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.