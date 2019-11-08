Фильм «Сестренка» завоевал Гран-при на кинофестивале «Лучезарный ангел»

Фильм получил Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале «Лучезарный ангел». Об этом сообщил сценарист фильма Айдар Акманов.

По данным «Башинформ», «Сестренка» － это первая картина на башкирском языке, которая вышла в широкий прокат. Премьера ленты состоялась 19 сентября. Главные роли сыграли семилетний Арслан Крымчурин и девятилетняя Марта Тимофеева.

Съемки прошли в селе Новохасаново под Уфой. Для проекта построили декорации домов сороковых годов.