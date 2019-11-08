Картина снята по повести Мустая Карима «Радость нашего дома» и вышла к столетию драматурга.
Фильм «Сестренка» завоевал Гран-при на кинофестивале «Лучезарный ангел»
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bashinform.ru
Фильм получил Гран-при и приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале «Лучезарный ангел». Об этом сообщил сценарист фильма Айдар Акманов.
По данным «Башинформ», «Сестренка» － это первая картина на башкирском языке, которая вышла в широкий прокат. Премьера ленты состоялась 19 сентября. Главные роли сыграли семилетний Арслан Крымчурин и девятилетняя Марта Тимофеева.
Съемки прошли в селе Новохасаново под Уфой. Для проекта построили декорации домов сороковых годов.
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