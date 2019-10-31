Картина получила специальный диплом жюри «за безграничную веру актеров в режиссера» на 30-ом фестивале «Кинотавр» в Сочи.
В кинотеатрах Уфы выходит в прокат фильм «Верность»
Режиссером является Нигина Сайфуллаева. Главные роли исполняют Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Марина Васильева и Василий Рихтер.
По словам режиссера, она хотела «изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной». «Мне важно было показать ситуацию объемно и разрушить стереотипы, а не выносить приговор изменяющей женщине», － сказала Нигина Сайфуллаева.
Исполнитель роли Сережи Александр Паль надеется, что «эта история побудит зрителей поговорить со своими партнерами о сокровенном».
«Верность» выходит в прокат 31 октября.
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