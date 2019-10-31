В кинотеатрах Уфы выходит в прокат фильм «Верность»

Режиссером является Нигина Сайфуллаева. Главные роли исполняют Евгения Громова, Александр Паль, Алексей Агранович, Павел Ворожцов, Анна Котова-Дерябина, Марина Васильева и Василий Рихтер.

По словам режиссера, она хотела «изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной». «Мне важно было показать ситуацию объемно и разрушить стереотипы, а не выносить приговор изменяющей женщине», － сказала Нигина Сайфуллаева.

Исполнитель роли Сережи Александр Паль надеется, что «эта история побудит зрителей поговорить со своими партнерами о сокровенном».

«Верность» выходит в прокат 31 октября.