В уфимском прокате стартует фильм про зомби

Действие нового фильма, который получил название «Zомбилэнд: контрольный выстрел», развернется в самых разных уголках США, включая Белый Дом. Четверке головорезов предстоит встретиться с новыми разновидностями зомби, которые эволюционировали со времени событий первого фильма, и с новыми пережившими апокалипсис. Больше того, их необычную семью сотрясают болезненные конфликты.

Кинолента заявила о новом жанре «зомедия» – гармоничном сочетании ужастика и комедии на фоне извечной борьбы кровожадных зомби и выживших, оказавшихся в мире, населенном живыми мертвецами. В 2009 году, до выхода картины в прокат, мало кто мог предположить, насколько популярным станет фильм «Добро пожаловать в Zомбилэнд», а он добился не только признания критиков, но и кассового успеха, собрав в мировом прокате более $100 млн.

Показ фильма «Zомбилэнд: контрольный выстрел» состоится 23 октября в кинотеатре Ultra Cinema ТЦ Ultra в 19.30.