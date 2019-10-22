Фильм снят кинокомпанией «Мастерская» — лидером производства документального кино в России, при поддержке Фонда Мустая Карима.
В Уфе состоялась премьера документального фильма «Мустай»
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glavarb.ru
Премьера фильма состоялась в Конгресс-холле «Торатау». Перед показом советник президента России по культуре Владимир Толстой прочитал письмо Владимира Путина. «Наследие Мустая Карима оказало огромное влияние на современников, стало настоящим явлением в литературе, неотъемлемой частью нашего богатейшего исторического, культурного, духовного достояния», — написал президент России.
Режиссер и продюсер картины — Саида Медведева. По ее словам, эта картина «про человека, совесть, любовь, стыд, счастье и достоинство».
В создании фильма также приняли участие деятели культуры и искусства. Так, Никита Михалков рассказал про дружбу своего отца и Мустая Карима, а Сергей Безруков и Чулпан Хаматова исполнили произведения поэта.
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