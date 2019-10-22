В Уфе покажут новые приключения «Щенячьего патруля»

«Щенячий патруль» — это канадский мультсериал, в котором описываются приключения спасательной команды, состоящей из мальчика Райдера и восьми щенков: Маршала, Крепыша, Гонщика (Чейза), Рокки, Зумы, Скай, Эверест и Треккера. Их главная миссия — защита Бухты Приключений и ее жителей от всевозможных напастей.

Премьера выпуска проекта «Nick Jr. в кино»: «Щенячий патруль: Мегащенки и Нелла, отважная принцесса» состоится 26 октября в 13.00 в кинотеатре «Синема Парк Семья». Билеты уже можно приобрести на сайте.