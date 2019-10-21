В Уфе покажут фильм каннского лауреата «Портрет девушки в огне»

Взгляд режиссера Селин Сьямма устремлен в XVIII век: 1770 год, на остров в Бретани прибывает художница Марианна — женщина свободных взглядов, которую нанимают в качестве компаньонки к знатной девушке Элоизе. Но на самом деле это прикрытие: Марианна должна нарисовать свадебный портрет Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение.

Премьерный показ фильма «Портрет девушки в огне» состоится 23 октября в 19-30 в кинотеатре «Синема Парк Галерея ART». Фильм представит кинокритик Андрей Королев

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