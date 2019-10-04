Премьера детективной комедии «Короли интриги» в «Синема Парк»

8 октября в 20.00 на экранах кинотеатра «Синема Парк» в «Галерее ART» состоится Всероссийская премьера лучшей детективной комедии осени – «Короли интриги». Билеты уже в продаже.

Мара Ортис, забытая всеми кинозвезда «золотой эпохи», живет в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса с экстравагантной компанией бывших коллег: актером-неудачником, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Однажды в поместье появляются нежданные гости — молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Но на пути «акул бизнеса» встают мастера дьявольских интриг. Смертельная игра начинается.

Повествование нового фильма заходит на территорию черного юмора, что придает ему особый шарм. Бойкие диалоги, трогательная история возрождения любви, сюжетные повороты напоминают хрестоматийные комедии Эрнста Любича. «Короли интриги» вобрали в себя лучшие черты детектива, драмы, комедии и мелодрамы: в основе фильма - классика аргентинского кино «Бывалые парни не используют мышьяк», которая, в свою очередь, базируется на криминальных комедиях 1950-х – «Убийцы леди» и «Добрые сердца и короны».

Билеты на сеанс уже можно приобрести на сайте kinoteatr.ru