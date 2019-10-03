На экране кинотеатра в Уфе покажут приключения «Щенячьего патруля»

Юные зрители Уфы снова увидят любимых героев. Они возвращаются с новой серией забавных и увлекательных приключений. Nickelodeon представляет очередной семейный мультфильм «Щенячий патруль: Мегащенки и Шиммер и Шайн».

В кинотеатрах, до показа на ТВ и в онлайн, вы сможете увидеть новую серию о Мегащенках, которые в этот раз должны остановить расшалившихся Супер-котят и навести порядок в Бухте Приключений. А также специальная волшебная серия о Шиммер и Шайн. В этот раз вместе с Леей и их подружкой драконо-наездницей Фарназ они должны добраться до Драконьего Камня и вернуть его. Спешите в кинотеатры всей семьей.

Сеанс пройдет 5 октября в 11.00 в кинотеатре «Синема Парк Семья».

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