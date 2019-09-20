За лучший фильм Манхэттенского фестиваля проголосуют в Уфе

В борьбе за зрительское признание примут участие 10 короткометражных фильмов из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии.

В этом году трансляция Manhattan Short будет организована в 44 кинотеатрах России: среди них будет и кинозал Уфы. На фестивале покажут картины из Франции, США, Канады, Финляндии, Великобритании, Ирана и Германии.

Великобритания представляет сразу три работы. Самая звездная из них – sci-fi «Издалека» с Тимоти Споллом, известным по роли Питера Петтигрю из вселенной Гарри Поттера и по фильмам Майкла Ли. Вторая британская картина – «Сильвия» – с трогательной историей о продаже семейного авто, заставляющей плакать не только женскую, но и мужскую часть аудитории, уже стала лучшим фильмом по версии London Independent Film Awards. Еще один английский фильм – комедия положений от режиссера Флоренс Кит-Роуч «Дела семейные» .

В дебютной работе иранки Марзие Риахи «Урок вождения» героиня фильма, согласно закону, вынуждена учиться водить авто под контролем мужа. Ее играет национальная звезда Линда Киани. Канадская комедия «Секреты мастерства» режиссера Алисс Лейт-Роджерс показывает оригинальный способ борьбы с «трудными» клиентами официантки высококлассного ресторана, а финский «Матч» философски рассуждает о преодолении агрессии на теннисном корте.

Более 400 киноплощадок, арт-центров, университетов и музеев по всему миру примут участие в международном голосовании за лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли на фестивале.

В Уфе показы начнутся в кинотеатре «Родина» 26 сентября в 19.00.