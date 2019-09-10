«Проклятие Мэри» выходит в уфимский прокат

В новом фильме режиссер и оператор Майкл Гои предлагает нетривиальный концепт: это история про дом с привидениями, только вместо особняка яхта. Главную роль в картине играет Гари Олдман.

На этот раз обладатель двух «Оскаров» сыграл морского эксперта и отца семейства Дэвида. Он надеется начать новый бизнес по морским перевозкам и для этого покупает на аукционе 70-летнюю яхту. Во-первых, его притягивает загадочное происхождение судна, во-вторых, главный герой надеется, что оно станет для его родных билетом в светлое будущее. Однако, как только яхта отходит от берега, на борту начинают твориться странные вещи.

Премьера фильма «Проклятие Мэри» пройдет в Уфе 13 сентября в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья».