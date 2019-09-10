В сети можно посмотреть фильм, который вошел в программу фестиваля «Серебряный Акбузат»
Короткометражный игровой фильм "Дикарь", снятый в Башкортостане, появился на YouTube. Главную роль в нем сыграла народная артистка СССР Гюлли Арслановна Мубарякова.
Сюжет фильма разворачивается вокруг семьи: взрослого сына и матери. Это история о том, как недосказанность может изменить судьбу и характер человека, и как люди забывают об истинных ценностях жизни.
Фильм снят на башкирском языке.
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