В Уфе пройдет самый крупный Международный фестиваль sci-fi кино

Best Sci-Fi проводился более чем в пятнадцати странах мира: Швейцарии, США, Испании, Болгарии, Мексике, Парагвае, ЮАР и других странах – и впервые показы состоятся в Уфе.

В рамках фестиваля покажут фантастическое короткометражное кино, которое может стать реальностью в ближайшие десятилетия или годы: например, фильмы о будущем, космосе и генетически модифицированных продуктах.

Лучшие работы последних двух лет покажут на французском, итальянском и английском языках с русскими субтитрами. Каждый фильм длится не больше двадцати минут, и все восемь конкурсных работ будут показаны подряд. За лучшее кино зрители проголосуют после показа.

Показы пройдут 12 и 14 сентября в кинотеатрах «Синема парк» в Галерее Art, кинотеатре «Родина» и «Синема 5» в торговом комплексе «Меркурий».