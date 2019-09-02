В Уфе пройдет однодневный кинофестиваль

Организаторы называют мероприятие «эхом»: в Уфу привезут картины, которые победили на ежегодном open-air фестивале в июле. На берегу Финского залива проводились открытые показы короткометражных фильмов, которые снимали студенты и выпускники кинематографических вузов. Из всей программы члены жюри отобрали жизнеутверждающее и по-настоящему творческое кино, которое и покажут в Уфе.

Показ пройдет в лайфстайл центре «Башкирия» в 19.00.