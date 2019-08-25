Новый комедийный фильм ужасов выходит в прокат
«Я иду искать» покажут в кинотеатре «Синема Парк» в Галерее ART на день раньше общероссийской премьеры. Главные роли в картине исполняют Самара Уивинг, Адам Броди и Энди Макдауэлл.
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Фото: kinopoisk.ru
По сюжету молодая пара приезжает в поместье к родителям жениха. Его семья принадлежит к богатому и эксцентричному роду, который чтит вековые традиции. Новое знакомство для невесты обернется смертельно опасной игрой.
Фильм «Я иду искать» выходит в российский прокат 29 августа. В Уфе премьерный показ состоится в кинотеатре «Синема Парк» в Галерее ART 28 августа в 20.00.
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